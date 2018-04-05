Кремль высказался по делу о задержании моряков сейнера "Норд" на Украине

СЕГОДНЯ 13:33 2018-04-05T13:33:32+03:00

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Российская Федерация будет настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении из под стражи на Украине российских моряков сейнера «Норд», которое было задержано Госпогранслужбой страны в украинских территориальных водах Азовского моря в конце марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к ситуации с задержанным российским судном.

«Россия, безусловно, будет ревностно защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Сейнер «Норд» был задержан в азовском море в районе украинского Мариуполя сотрудниками Госпогранслужбы Украины. Судно было отправлено на буксире в порт города Бердянск. Немногим позже суд Херсона наложил на него арест, в связи с ходатайством местной прокуратуры.

5 апреля суд в Херсоне должен определить для капитана "Норда" Николая Горбенко меру пресечения. Накануне россиянин был переведен в ИВС из больницы, где находился в связи с резко ухудшившимся здоровьем.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины с требованием прояснить возникшую ситуацию. В ведомстве пообещали задействовать все имеющиеся в распоряжении возможности для скорейшего возвращения российских моряков на родину.