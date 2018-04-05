2018-04-05T22:51:23+03:00
Политика

Небензя: главный аргумент Британии по делу Скрипаля рассыпался на глазах

Как отметил постпред РФ при ООН, бывший британский шпион не представлял никакой угрозы для России
Дарья ИВАШКИНА
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в четверг, 5 апреля, на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, заявил, что главный аргумент Великобритании о якобы причастности России к делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля «рассыпался на глазах».

«На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России», - сказал дипломат.

Дело в том, что в минувший вторник, 3 апреля, глава британской химической лаборатории объявил о невозможности установить происхождение вещества, которым в городе Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.

Кроме того, Небензя в ходе заседания СБ ООН отметил, что бывший британский шпион не представлял никакой угрозы для России. «По растиражированной версии британской стороны, РФ не простила ему измены и решила его устранить. При том что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», - подчеркнул постоянный представитель нашей страны при ООН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту в Солсбери якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергла.

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