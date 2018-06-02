2018-06-02T08:15:40+03:00
В мире

Япония считает неприемлемыми пошлины США на сталь и алюминий

В Токио рассматривают возможность оспорить введение новых тарифов через ВТО
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов Японии Таро АсоМинистр финансов Японии Таро АсоФото: REUTERS
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Министр финансов Японии Таро Асо, выступая в субботу, 1 июня, на заседании глав финансовых ведомств и центральных банков стран «большой семерки» (G7) в Канаде, заявил, что Токио считает неприемлемым американские пошлины на сталь и алюминий.

«Ограничения на импорт стали и других металлов неприемлемы. Страны, которые занимаются односторонним протекционизмом, не получают от этого никакой выгоды», - цитирует Асо агентство Kyodo.

Также глава японского Минфина подчеркнул, что в настоящее время Страна восходящего солнца рассматривает возможность оспорить правомерность действий Соединенных Штатов через Всемирную торговую организацию (ВТО).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта. Однако Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также члены ЕС получили тогда отсрочку.

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