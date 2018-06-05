2018-06-05T19:59:40+03:00
Политика

Курц: Россия как супердержава несет ответственность за восстановления мира в горячих точках планеты

Австрийский канцлер призвал Москву внести вклад в урегулирование конфликтов в Сирии и на востоке Украины
Денис СУХОВ
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Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир ПутинКанцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россия как супердержава несет особую ответственнось за восстановление мира в горячих точках планеты, в первую очередь в Сирии и на востоке Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как супердержава Россия не только играет большую роль в горячих точках, в Сирии, на востоке Украины и в других, но она несет значительную ответственность. И мы надеемся и ожидаем, что Россия внесет вклад в то, чтобы люди там могли жить так, как им хотелось бы, а именно в мире», - отметил Курц.

В свою очередь Владимир Путин высоко оценил готовность Австрии поучаствовать в гуманитарных акциях в Сирии. Также российский лидер добавил, что проинформировал федерального канцлера о том, как Москва видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Россия и Австрия выступают за полное и неукоснительное соблюдение всеми участниками конфликта минских договоренностей», - подчеркнул президент РФ.

Ранее во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию. Глава российского государства провел переговоры с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

В ходе консультаций были подняты темы экономического и энергетического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

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