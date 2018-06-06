Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России

СЕГОДНЯ 05:31 2018-06-06T05:31:28+03:00

Австрийский канцлер напомнил, что с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к его стране

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Австрийский канцлер Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Вене заявил, что Австрия поддержит антироссийские санкции Евросоюза.

«С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкции», - заявил он журналистам после переговоров с гостем из Москвы.

При этом он выразил надежду на «прогресс в реализации Минских соглашений», урегулирование конфликта на востоке Украины и, как следствие, постепенную отмену санкций против нашей страны.

Ранее такую же позицию высказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 5 июня, президент России прибыл с официальным визитом в Австрию. Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Владимира Путина после инаугурации.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).