Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном

СЕГОДНЯ 01:28 2018-06-07T01:32:51+03:00

Экономический советник президента США сообщил, что глава Белого дома намерен обсудить с ними торговые проблемы

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Во время своей поездки в Канаду на саммит «Большой семерки» президент США Дональд Трамп собирается провести отдельные переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо и французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

О планах своего шефа рассказал журналистам на брифинге в среду глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кадлоу.

«Будет несколько важных двусторонних встреч. Президент Трамп встретится с премьер-министром Трюдо и президентом Макроном, это важные двусторонние встречи», - сказал он.

Кадлоу добавил, что состоятся «дискуссии по торговым вопросам», однако не стал гадать, к чему эти переговоры могут привести в итоге.

«Пусть сначала встретятся, обсудят, и потом мы посмотрим, что будет дальше», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пройдёт 8—9 июня в канадской провинции Квебек.