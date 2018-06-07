2018-06-07T01:32:51+03:00
В мире

Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном

Экономический советник президента США сообщил, что глава Белого дома намерен обсудить с ними торговые проблемы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс КадлоуГлава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс КадлоуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время своей поездки в Канаду на саммит «Большой семерки» президент США Дональд Трамп собирается провести отдельные переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо и французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

О планах своего шефа рассказал журналистам на брифинге в среду глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кадлоу.

«Будет несколько важных двусторонних встреч. Президент Трамп встретится с премьер-министром Трюдо и президентом Макроном, это важные двусторонние встречи», - сказал он.

Кадлоу добавил, что состоятся «дискуссии по торговым вопросам», однако не стал гадать, к чему эти переговоры могут привести в итоге.

«Пусть сначала встретятся, обсудят, и потом мы посмотрим, что будет дальше», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пройдёт 8—9 июня в канадской провинции Квебек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном