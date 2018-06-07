СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома

СЕГОДНЯ 01:56 2018-06-07T01:56:48+03:00

Канадский премьер Джастин Трюдо в гостях у президента США Дональда Трампа в Белом доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

События, о которых упомянул президент США, произошли 200 лет тому назад, во время англо-американской войны

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Обсуждая с канадским премьером Джастином Трюдо американские ввозные пошлины на металлы, президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, Трюдо в телефонном разговоре высказал недовольство этим решением Вашингтона, и Трамп вспылил.

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» - резко ответил он канадцу.

CNN уточняет, что президент Соединенных Штатов имел в виду события двухвековой давности: во время англо-американской войны 1812 — 1815 годов британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. А Канада тогда была британской колонией.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Джастин Трюдо неоднократно критиковал решение Дональда Трампа включить Канаду в список стран, на которые распространяются новые пошлины на импорт стали и алюминия.