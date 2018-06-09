В ЕФЖ потребовали от Киева прекратить преследования журналистов на Украине

СЕГОДНЯ 04:42 2018-06-09T04:42:41+03:00

Европейская организация осудила рост угроз в адрес сотрудников СМИ в связи с делом Бабченко

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В Лиссабоне прошел съезд Европейской федерации журналистов (ЕФЖ), на котором руководящий комитет принял резолюцию осуждающую вербальное насилие по отношению у журналистам на Украине.

В документе отмечается, что в республике в последние время выросло количество угроз в адрес сотрудников СМИ, в том числе в интернете. В ЕФК призвали Киев осудить кампанию по запугиванию чиновниками журналистов и положить конец любым их преследованиям.

Также члены съезда отметили, что дезинформация, связанная с инсценировкой убийства Бабченко «серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией», передает РИА Новости.

В резолюции говорится, что Европейская и международная федерации журналистов (ЕФК и МФК) в случае чрезвычайной ситуации обратятся к властям РФ и Украины с просьбой защитить журналистов, работающих в республике и освободить коллег из тюрем.

Напомним, сайт kp.ru расказывал, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поводу «разглашения сведений досудебного расследования» – утечке в СМИ списка из 47 потенциальных «жертв» предполагаемых организаторов покушения на российского военкора Аркадия Бабченко. В СБУ отметили, что этот перечень был обнародован «на странице одного из интернет-изданий».