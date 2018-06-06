СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ

СЕГОДНЯ 03:58 2018-06-06T04:03:22+03:00

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что открыла уголовное производство по поводу «разглашения сведений досудебного расследования» – утечке в СМИ списка из почти полусотни потенциальных «жертв» предполагаемых организаторов покушения на российского военкора Аркадия Бабченко.

В сообщении на сайте СБУ говорится, что этот перечень был обнародован «на странице одного из интернет-изданий», причем в публикации указывались «фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории Незалежной. Отмечается, что никто никому не разрешал разглашать эти сведения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, украинские СМИ опубликовали так называемый «расстрельный список» людей, которых якобы собирались убить после Бабченко. В него вошли имена 47 человек, среди которых – журналисты, телеведущие, активные блогеры и общественные деятели.

Напомним, «громкое убийство» живущего на Украине российского военкора оказалось постановкой СБУ. Как пояснил глава ведомства Василий Грицак, киевские правоохранители провели эту «спецоперацию» для того, чтобы предотвратить якобы готовящееся настоящее покушение. На специальной пресс-конференции «воскресший» Аркадий Бабченко рассказал, как его «спасали» украинские спецслужбы.

КСТАТИ

Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах

Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева.

Аристарх-Цымбалюк в соцсетях признался, что именно ему заплатили деньги за то, чтобы он ликвидировал антироссийского журналиста. А потом пошел в СБУ. Как днем ранее говорил глава СБУ Василий Грицак, речь шла о сумме в 30 тысяч долларов (подробности).

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Убийство российского журналиста Бабченко в конечном итоге обернулось настоящим цирком. На брифинге Службы безопасности Украины (СБУ), посвященном расследованию преступления, «покойник» неожиданно воскрес и предстал перед публикой собственной персоной. Живой и здоровый (подробности).

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