Опубликовано меню рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын, которые в настоящий момент находятся в отеле на сингапурском острове Сентоса в рамках двустороннего саммита, провели совместный рабочий обед с членами своих делегаций. На сайте Белого дома было опубликовано меню блюд, которые подались политикам на стол.
Так, в качестве закусок главам государств было предложено отведать традиционный коктейль из морепродуктов с салатом из авокадо, салат с зелёным манго и свежим осьминогом под медово-лаймовым соусом, а также фаршированный огурец по-корейски.
Основные блюда представляли собой говяжьи рёбрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинину с жареным рисом Янчжоу и соусом чили, а также тушеную треску с редисом и другими овощами.
На десерт были поданы тарталетки с тёмным шоколадом, покрытые ганашем, ванильное мороженое и французский вишневый пирог.
Меню совместного обеда лидеров США и КНДРФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Ранее сайт kp.ru писал о том, что вскоре после обеда Трамп и Ким Чен Ын отправились на совместную прогулку. Лидеры отказались от сопровождения членов делегаций и переводчиков и просто гуляли по прилегающей к отелю территории.
Напомним, что до этого главы государств успели побеседовать в формате "тет-а-тет" за закрытыми дверями местной библиотеки.