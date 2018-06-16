Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним Меркель

СЕГОДНЯ 06:58 2018-06-16T07:13:45+03:00

Глава Белого дома заверил, что у него прекрасные отношения со всеми главами стран G7 [фото]

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Президента США Дональда Трампа очень огорчило то, что в СМИ опубликовали фотографию с саммита «Большой семерки» на которой он сидит, а напротив него канцлер Германии Ангела Меркель нависает над столом, опершись на него руками.

За ней в такое же решительной позе стоит президент Франции Эмманюэль Макрон, а сбоку от Трампа, скрестив руки, - премьер-министр Японии Синдзо Абэ. За правым плечом Трампа держит в руках какие-то папки советник главы Белого дома Джон Болтон.

Снимок создает впечатление, что все собрались вокруг Трампа и чем-то недовольны.

«У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США!» — возмутился глава государства в своем Twitter .

На этом фото Джастин Трюдо и Ангела Меркель улыбаются вместе с Дональдом ТрампомФото: СОЦСЕТИ

Тут же он выложил еще несколько фотографий этого момента, на которых лидеры стран G7 улыбаются, что-то обсуждают в совершенно доброжелательном расположении духа.

Позже в своей ленте он опубликовал еще несколько фотографий с коллегами по клубу, на которых он жмет им руки.

Похоже, обсуждение проходит в доброжелательной обстановкеФото: СОЦСЕТИ

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу американские СМИ сообщили, что на саммите Трамп раздражал своими резкими высказываниями коллег по G7. Обсуждая терроризм, он заявил макрону, что все террористы находятся в Париже, а Синдзо Абэ припугнул, что отправит в японию 25 миллионов мексиканских гастарбайтеров, когда речь зашла о проблеме иммиграции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон жмет руку президенту США Дональду Трампу рядом с премьером Канады Джастином ТрюдоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Дональд Трамп оказывает внимание премьеру Великобритании Терезе МэйФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ