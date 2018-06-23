«Получат по зубам и с Запада, и с Востока»: Савченко предупредила Киев о последствиях войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 07:39 2018-06-23T07:39:03+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе. По ее мнению, Киев сильно пожалеет, если не остановит кровопролитие и не перестанет «душить людей». Как считает Савченко, если нынешнее руководство страны не исправит ситуацию, то «получит по зубам и с Запада, и с Востока».

«Если они не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», - приводят украинские СМИ слова депутата парламента незалежной, сказанные ей в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 июня суд в Киеве оставил под стражей Надежду Савченко, которая с марта содержится в киевском СИЗО. Бывшая украинская летчица была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады и теперь ей грозит пожизненный срок.