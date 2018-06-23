Вице-премьер Италии предупредил об опасности распада ЕС из-за разногласий между членами сообщества

СЕГОДНЯ 03:04 2018-06-23T03:04:06+03:00

По мнению Маттео Сальвини, судьба объединенной Европы прояснится уже в ближайший год

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Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини допустил возможность распада Евросоюза из-за глубоких разногласий между странами-членами сообщества. По его мнению, будущее объединенной Европы станет известно уже в ближайший год.

«В течение года решится, будет ли существовать единая Европа», - заявил Сальвини в интервью изданию Spiegel.

Он отметил, что многое в этом вопросе зависит от будущих переговоров по бюджету ЕС, а также от грядущих в 2019 году выборов в Европарламент.

Сальвини также прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель возвращать находящихся в Германии нелегальных мигрантов в те страны, в которых они изначально регистрировались после прибытия в ЕС.

«Мы не возьмем ни одного человека. Наоборот, мы бы лучше отдали часть своих», - отрезал Сальвини.

На вопрос Spiegel о том, понимает ли глава МВД Италии, что его непримиримость подрывает позиции Меркель в Германии, Сальвини подчеркнул, что отставка канцлера ФРГ не является для него самоцелью, однако Рим и Берлин имеют серьезные разногласия по разным аспектам существования ЕС.

Как сообщал сайт «КП», на саммите в Брюсселе 28-29 июня Меркель намерена добиться от партнеров по Евросоюзу новых соглашений по распределению мигрантов. Таким образом канцлер и глава Христианско-демократического союза Германии попытается избежать раскола с союзниками по коалиции из Христианско-социального союза Хорста Зеехофера.

Глава МВД ФРГ Зеехофер и его однопартийцы настаивают, что нелегальных мигрантов, которые не получили убежища в Германии, необходимо депортировать и разворачивать прямо на границе страны. Министр пообещал, что если Меркель не достигнет приемлемого соглашения по миграции со странами ЕС, то он примет ограничительные меры даже без ее одобрения, в одностороннем порядке.

Отметим, что за последние пять лет в Италии зарегистрировали 650 тысяч нелегальных мигрантов. При этом Германия приняла 1,6 млн беженцев, многие из которых официально так и не получили убежища в стране.

Назревающий политический кризис уже серьезно поколебал позиции федерального канцлера — по данным опросов, отставки Меркель желают 43% граждан ФРГ. Позитивно ее работу оценили лишь 42% немцев, еще 15% респондентов не смогли ответить однозначно.