2018-06-23T03:04:06+03:00
В мире

Вице-премьер Италии предупредил об опасности распада ЕС из-за разногласий между членами сообщества

По мнению Маттео Сальвини, судьба объединенной Европы прояснится уже в ближайший год
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вице-премьер Италии Маттео СальвиниВице-премьер Италии Маттео СальвиниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини допустил возможность распада Евросоюза из-за глубоких разногласий между странами-членами сообщества. По его мнению, будущее объединенной Европы станет известно уже в ближайший год.

«В течение года решится, будет ли существовать единая Европа», - заявил Сальвини в интервью изданию Spiegel.

Он отметил, что многое в этом вопросе зависит от будущих переговоров по бюджету ЕС, а также от грядущих в 2019 году выборов в Европарламент.

Сальвини также прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель возвращать находящихся в Германии нелегальных мигрантов в те страны, в которых они изначально регистрировались после прибытия в ЕС.

«Мы не возьмем ни одного человека. Наоборот, мы бы лучше отдали часть своих», - отрезал Сальвини.

На вопрос Spiegel о том, понимает ли глава МВД Италии, что его непримиримость подрывает позиции Меркель в Германии, Сальвини подчеркнул, что отставка канцлера ФРГ не является для него самоцелью, однако Рим и Берлин имеют серьезные разногласия по разным аспектам существования ЕС.

Как сообщал сайт «КП», на саммите в Брюсселе 28-29 июня Меркель намерена добиться от партнеров по Евросоюзу новых соглашений по распределению мигрантов. Таким образом канцлер и глава Христианско-демократического союза Германии попытается избежать раскола с союзниками по коалиции из Христианско-социального союза Хорста Зеехофера.

Глава МВД ФРГ Зеехофер и его однопартийцы настаивают, что нелегальных мигрантов, которые не получили убежища в Германии, необходимо депортировать и разворачивать прямо на границе страны. Министр пообещал, что если Меркель не достигнет приемлемого соглашения по миграции со странами ЕС, то он примет ограничительные меры даже без ее одобрения, в одностороннем порядке.

Отметим, что за последние пять лет в Италии зарегистрировали 650 тысяч нелегальных мигрантов. При этом Германия приняла 1,6 млн беженцев, многие из которых официально так и не получили убежища в стране.

Назревающий политический кризис уже серьезно поколебал позиции федерального канцлера — по данным опросов, отставки Меркель желают 43% граждан ФРГ. Позитивно ее работу оценили лишь 42% немцев, еще 15% респондентов не смогли ответить однозначно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной Кореей
Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о вынужденном прекращении деятельности
Министр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕС
Сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в американской тюрьме «Данбери»
Нефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычи
Правительство Каталонии отказалось от протокольных отношений с испанской короной
Минфин не согласился с предложением Чубайса инвестировать пенсионные средства россиян
Пушков: Вопрос о выводе российских войск их Приднестровья нельзя решить без Тирасполя
СМИ: Отца Майкла Джексона госпитализировали с последней стадией рака
Группа «Аквариум» прокомментировала попытку сорвать уличный концерт Гребенщикова в Киеве
Причины смерти Наума Коржавина: поэт умер из-за проблем с сердцем
Актриса Анна Ардова находится в больнице на плановом лечении
Правительство планирует ввести акциз на смесь для кальянов
Новак встретится с министром энергетики США
В Кремле не исключили, что Путин может принять у себя советника Трампа
Первая крупная группировка ССА перешла на сторону правительства Сирии
Суд оставил Савченко под арестом
Похороны Наума Коржавина пройдут в России
"Пустая трата времени": Асад не видит смысла в переговорах с Трампом
Осужденный за терроризм Сенцов не будет просить помилования у Путина
Генассамблея ООН призвала РФ к полному выводу войск из Приднестровья
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ