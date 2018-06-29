Германия, Греция и Испания достигли соглашения по миграции

СЕГОДНЯ 19:59 2018-06-29T19:59:32+03:00

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Германия, Греция и Испания «достигли политического соглашения» по проблеме нелегальной миграции. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В свою очередь федеральный канцлер Ангела Меркель пояснила на пресс-конференции, что Греция и Испания впредь обязуются принимать обратно беженцев, которые регистрировались в этих странах и позже отправились к германо-австрийской границе.

В то же время Германия обеспечит постепенный переезд на свою территорию тех беженцев, родственники которых получили убежище в ФРГ.

Отмечается, что «оперативные детали» соглашения будут доработаны в ближайшие недели. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже назвал договоренности по миграции выгодным идля Афин.

«Мы договорились с Германией и Испанией создать фронт для скоординированного и коллективного управления иммиграционным кризисом», - заявил Ципрас.

По его словам, Германия согласилась немедленно исполнить 2900 запросов о воссоединении находящихся в Греции семей мигрантов, чьи родственники находятся в ФРГ.

«И, конечно же, она положительно рассмотрит сотни других запросов. Окончательный баланс для Греции будет чрезвычайно позитивным», - добавил Ципрас.

Он также опроверг заявления оппозиционных политиков о том, что согласился принимать обратно беженцев в обмен на финансовую поддержку со стороны Германии.

Как сообщал сайт «КП», в последние месяцы проблема нелегальной миграции находилась в центре внимания европейской политики. В частности, в Германии разногласия по этому вопросу едва не спровоцировали раскол правящей коалиции и правительственный кризис.