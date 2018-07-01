Милонов поддержал идею ввести выходные дни после побед сборной России

1 Июль 22:55 2018-07-01T22:55:16+03:00

Депутат Госдумы поделился эмоциями от победы российской сборной над командой Испании в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов полностью поддерживает идею законодательно установить выходные дни после побед российской сборной в матчах Чемпионата мира по футболу.

Об этом парламентарий заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Естественно надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть...Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять», - отметил Милонов, комментируя всеобщее ликование от победы национальной команды над таким «мамонтом футбола», как Испания.

Впрочем, законодательное будущее у такой инициативы тоже может быть, уверен депутат.

«Я думаю, что все депутаты завтра с утра, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100%», - добавил Милонов.

Также он поделился своими впечатлениями от победного для нашей сборной матча Россия-Испания, который состоялся в воскресение в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

«Сразу было сказано, что молодцы! Нельзя было над ними издеваться, нельзя было и унижать. Потому что ребята молодцы. Перестали унижать, перестали издеваться — они поверили, что за ними болельщики. И бились, и бились абсолютно с неравными по силе пртивниками...Испанцы, конечно, звери, очень опытная команда, видно сразу. Но воля к победе сделала свое», - резюмировал Милонов.

В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).

Напомним, перед открытием Чемпионата мира председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подписал служебную записку, используя которую болельщики могли отпроситься с места работы пораньше, чтобы успеть на первый матч мундиаля.