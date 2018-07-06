Трамп: Я был готов к встрече с Путиным «всю свою жизнь»

СЕГОДНЯ 05:32 2018-07-06T05:45:34+03:00

Дональд Трамп – собравшимся в Монтане: «Поверьте мне, всё будет хорошо» Фото: REUTERS

Президент США заверил американцев, что он поладит с лидером России, и «всё будет хорошо»

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Президент США Дональд Трамп в преддверии своей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что он «поладит» с главой России. Мало того, он заявил, что был готов к этой встрече «всю свою жизнь».

«Я был готов к этому всю свою жизнь», - подчеркнул он на встрече со своими сторонниками в штате Монтана 5 июля. Речь американского лидера транслировал телеканал Fox News.

Скорее всего, к заявлению о «пожизненной готовности» его подтолкнули журналисты. Дело в том, что в последнее время в американской прессе всё чаще стали появляться публикации о том, что нынешний глава Белого дома не готов к переговорам с таким опытным политиком, как глава нашего государства.

«Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы прекрасно поладим. Эти глупые люди, как им ещё объяснить: хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая», - продолжил Трамп.

«Поверьте мне, всё будет хорошо», - заверил он собравшихся.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.

Стоит отметить, что запланированный саммит на высшем уровне очень беспокоит некоторые страны. Например, в Великобритании заявили, что договоренности российского и американского лидера могут подорвать позиции НАТО и привести к отмене некоторых совместных военных учений.