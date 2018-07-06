2018-07-06T16:26:57+03:00
В мире

Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США

Взаимные повышенные таможенные пошлины между Соединенными Штатами и КНР 6 июля вступили в силу
Дарья ИВАШКИНА
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Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин СШАКитай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 6 июля, в министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин начал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с вступлением в силу введенных США повышенных таможенных пошлин на китайские товары.

«Китай начал разбирательство в ВТО в связи с официальным вступлением в силу пошлин США», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции Поднебесной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту пятницу вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении ввозной пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год.

Кстати, Вашингтон вводит повышенные тарифы не только на продукцию из КНР. Так, с 1 июня американская администрация ввела таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.

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