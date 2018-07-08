2018-07-08T13:07:32+03:00
Происшествия

В Таиланде в рамках операции по спасению детей перекрывают водостоки

Все силы военнослужащих и добровольцев брошены на препятствование попаданию воды в пещеру, где находятся школьники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Таиланде полным ходом идет подготовка к проведению спасательной операцииВ Таиланде полным ходом идет подготовка к проведению спасательной операцииФото: REUTERS
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В районе тайского комплекса подземных ходов Кхао Луанг начались работы по перекрытию всех естественных водостоков и отводу осадков в водоемы, не связанные с пещерой. Такие меры принимаются в рамках подготовки к операции по спасению 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера, которые оказались заблокированы в подземелье еще две недели назад.

В настоящий момент сотни военнослужащих, спасателей и добровольцев работают в горах в бригадах по 15 человек. Их задачей является перекрытие всех имеющихся водостоков мешками с песком или отвод дождевой воды в окрестные водоемы, которые никак не связаны с ходами пещеры, или на близлежащие поля.

Схема пещеры Кхао Луанг Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Схема пещеры Кхао ЛуангФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Также в воскресенье утром к месту спасательной операции из Накхон Ратчасимы прибыла колонна грузовиков с пластиковыми трубами. Фуры преодолели путь более чем в 600 км, поскольку за последние две недели в самом Чианграе и соседних провинциях закончились все необходимые материалы. Спасателям же данные трубы просто необходимы - они устанавливают их на горе над пещерой для отвода дождевой воды.

Между тем, по данным телеканала Thai PBS, на утро воскресенья уровень воды внутри подземелья находится на достаточно низком уровне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно 8 июля спасатели начнут эвакуировать школьников из затопленной пещеры. Ожидается, что первый мальчик будет поднят на поверхность к 21:00 по местному времени.

Напомним, что всего под землей находятся 13 человек - юные спортсмены в возрасте 11-16 лет их 25-летний тренер. Они сидят в пещере уже более двух недель.

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