Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-08T15:03:49+03:00

В воскресенье в Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры Фото: REUTERS

Детям пришлось преодолеть более четырех километров, чтобы добраться до выхода

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В воскресенье, 8 июля, в СМИ появилась информация о спасении первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

По некоторым данным, спасатели вывели на поверхность первых двух из 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров. Речь идет о двух мальчиках. Как пишет газета Khaosod, ребятам пришлось преодолеть более четырех километров, чтобы добраться до выхода из пещеры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Таиланде нашли пропавшую 23 июня футбольную команду. Выяснилось, что из-за дождей и наводнения 12 детей и их тренер оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг: от выхода их отделяет затопленная часть подземелья длиной в несколько километров.

А в воскресенье утром стало известно о начале операции по спасению школьников.