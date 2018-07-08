Опубликованы первые кадры спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

СЕГОДНЯ 18:01 2018-07-08T18:29:57+03:00

К настоящему времени уже удалось вывести на поверхность шестерых школьников [видео]

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В воскресенье, 8 июля, появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Одной из первых в Twitter была опубликована запись, на которой видно, как от пещеры отъезжает машина скорой помощи с первым спасенным ребенком.

Первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде.

Между тем, по последним данным, к настоящему времени уже удалось вывести на поверхность шестерых школьников. Таким образом, в настоящее время в пещере остаются еще шестеро детей и их тренер.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

Стоит отметить, что после первичного медицинского обследования в полевом госпитале, который разместили у входа в пещеру, всех спасенных ребят отправляют в больницу города Чианграя.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде пропала целая юношеская футбольная команда и ее тренер. А позднее выяснилось, что в тот день 12 детей и их наставник зашли в пещеру Кхао Луанг и не смогли выбраться оттуда из-за внезапного наводнения. В итоге они оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров. Причем нашли их только спустя десять дней.

А в воскресенье утром, 8 июля, началась спасательная операция: в пещеру отправилась команда из 18 водолазов.

Как спасают детей из затопленной пещерыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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