Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

СЕГОДНЯ 23:12 2018-07-08T23:12:16+03:00

Мини-субмарина для спасения детей в Таиланде Фото: кадр с видео

В настоящее время небольшую подлодку испытывают в бассейне в Лос-Анджелесе [видео]

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Изобретатель и миллиардер Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

Так, американский бизнесмен опубликовал в своем микроблоге в Twitter видео подводных испытаний небольшой подлодки, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

На записи запечатлено, как два дайвера испытывают мини-субмарину в бассейне в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, что один аквалангист тянет спасательное средство за собой, а другой - толкает его сзади.

Илон Маск показал мини-субмарину, построенную для спасения детей из пещеры в Таиланде.Миллиардер выложил видео испытаний аппарата

Таким образом, Маск осуществил задуманное: ранее он обещал сделать мини-подлодку такой легкой, чтобы ее смогли нести два дайвера. Тогда же предприниматель заверил, что небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы в пещере Кхао Луанг.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде пропала целая юношеская футбольная команда и ее тренер. А спустя 10 дней выяснилось, что 12 детей и их наставник застряли в пещере Кхао Луанг: они не смогли выбраться оттуда из-за внезапного наводнения и в результате оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров.

А в воскресенье утором, 8 июля, началась операция по спасению школьников: в пещеру отправилась команда из 18 водолазов. В результате им удалось эвакуировать четверых членов юношеской футбольной команды. Однако с наступлением ночи операция по спасению оставшихся восьми ребят и их тренера отложили до утра понедельника, 9 июля.

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