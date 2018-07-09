2018-07-09T12:07:13+03:00
Происшествия

Возобновилась операция по спасению детей из пещеры в Таиланде

На данный момент в затопленном подземелье остаются восемь школьников и их тренер. В спасении детей из пещеры в Таиланде участвуют опытные дайверы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыФото: REUTERS
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В Таиланде возобновилась масштабная операция по спасению детей- членов юниорской футбольной команды и их тренера из затопленной еще несколько недель назад пещеры. Переход ко второму этапу миссии подтвердили в министерстве внутренних дел страны.

Уточняется, что дайверы отправились за оставшимися в подземелье детьми в понедельник, 9 июля, примерно в 11: 00 по местному времени (7:00 по мск). Речь идет о тех же опытных водолазах, что занимались вызволением детей накануне.

Глава объединенного командного центра, координирующего операцию, Наронгсак Осатанакорн подчеркнул, что на данный момент уровень воды в пещере не вызывает беспокойства. И даже вчерашний дождь никак не повлиял на ситуацию.

"Факторы такие же хорошие, как и вчера... Спасательная команда - это та же команда, но с несколькими заменами", - цитирует The Guardian руководителя командного центра.

Перед тем, как приступить к спасению школьников, их родителей предупредили, что сначала будут выводить “самых сильных детей”. По оценкам специалистов, если дайверы будут двигаться в том же темпе, что и в воскресенье, то первый юноша выйдет на поверхность в течение трех часов после начала второго этапа операции.

Восемь школьников и их тренер все еще остаются в пещере Фото: REUTERS

Восемь школьников и их тренер все еще остаются в пещереФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 июля команде водолазов удалось вызволить из пещеры четверых юных спортсменов. Им пришлось преодолеть четырехкилометровый отрезок пути, часть из которого полностью затоплена. Все это время на ребятах была специальная экипировка, также их сопровождали опытные дайверы.

Сейчас спасенные школьники находятся в больнице под наблюдением врачей. Рассматривается вопрос допуска к ним родителей. Между тем, под землей все еще остаются восемь детей и их 25-летний тренер.

Спасателям пришлось разгребать завалы, чтобы добраться до детей Фото: REUTERS

Спасателям пришлось разгребать завалы, чтобы добраться до детейФото: REUTERS

Напомним, что юные футболисты оказались заблокированы в пещере еще 23 июня. Школьники вошли в подземелье вместе с тренером в рамках экскурсии, но внезапно начавшийся ливень затопил проходы. На протяжении десяти дней мальчишки питались оставшимися в рюкзаках шоколадными батончиками и делили между собой питьевую воду.

Потом спасателям удалось их найти, но выход на поверхность без специальной экипировки осуществить не удалось. Пока разрабатывались способы вызволения детей, погода резко ухудшилась, и власти приняли решение срочно эвакуировать школьников. Свое решение спасения предложил даже американский инженер Илон Маск, который разработал и испытал специальную мини-субмарину.

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