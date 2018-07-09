2018-07-09T15:02:49+03:00
В мире

Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде

По некоторым данным, машина с еще одним спасенным ребенком отъехала от места происшествия [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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По некоторым данным, машина с еще одним спасенным из затопленной пещеры ребенком отъехала от места происшествияПо некоторым данным, машина с еще одним спасенным из затопленной пещеры ребенком отъехала от места происшествияФото: REUTERS
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В понедельник, 9 июля, в СМИ появилась информация о спасении еще одного ребенка из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

По некоторым данным, машина скорой помощи с шестым спасенным школьником отъехала от места происшествия и в настоящее время направляется в больницу города Чианграя, куда доставляют всех выведенных на поверхность ребят.

Таким образом, в настоящее время в пещере остаются еще шестеро детей и их тренер, сообщает телеканал Thai PBS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде пропала целая юношеская футбольная команда и ее тренер. А спустя 10 дней выяснилось, что 12 детей и их наставник застряли в пещере Кхао Луанг: из-за внезапного наводнения они оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров.

В минувшее же воскресенье, 8 июля, началась операция по спасению школьников: в пещеру отправилась команда из 18 водолазов. В итоге за день им удалось эвакуировать четверых членов юношеской футбольной команды.

Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

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