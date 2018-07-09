2018-07-09T17:01:59+03:00
В мире

Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей

Медики считают, что школьники, находясь в заточении, могли подхватить опасные инфекционные заболевания [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Таиланде продолжается операция по спасению 12 членов юношеской футбольной команды и их тренераВ Таиланде продолжается операция по спасению 12 членов юношеской футбольной команды и их тренераФото: REUTERS
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В понедельник, 9 июля, появилась информация о том, что родителям запретили обнимать школьников, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде.

Дело в том, что в настоящее время дети, которые более двух недель провели в пещере Кхао Луанг, находятся на карантине. Как выяснилось, врачи не исключают, что ребята, находясь в заточении, подхватили какое-нибудь опасное инфекционное заболевание, например, потенциально смертельный лептоспироз.

Ожидается, что близким родственникам разрешат контактировать с их спасенными детьми лишь после того, как будут закончены все медицинские обследования, пишет The Telegraph.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 8 июля, началась операция по спасению 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера, оказавшихся в заточении в затопленной пещере в Таиланде. В итоге в тот день команде из 18 водолазов удалось эвакуировать четверых школьников. А в понедельник утром спасательные службы возобновили эвакуацию детей.

Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

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