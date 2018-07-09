Глава Минобороны Великобритании обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери

СЕГОДНЯ 19:09 2018-07-09T19:09:45+03:00

При этом Гэвин Уильямсон не сомневается, что мировое сообщество присоединится к Лондону в «осуждении» Москвы

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Лондон все-таки обвинил Москву в причастности к инциденту с отравлением в городе Эймсбери. Так, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в понедельник, 9 июля, в британском парламенте, заявил, что наша страна якобы имеет отношение к смерти его соотечественницы Дон Стерджес - одной из пострадавших в Эймсбери.

По мнению главы британского военного ведомства, именно Россия «совершила нападение». «Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которой умерла наша гражданка», - приводит слова Уильямсона агентство Reuters.

При этом министр обороны королевства не сомневается, что мировое сообщество присоединится к Лондону в «осуждении» Москвы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Там, по утверждению местных властей, два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. А в понедельник утром появилась информация о смерти ранее отравленной британки.

Кстати, в Кремле уже заявили, что будут считать абсурдным любое упоминание России в связи с инцидентом в Эймсбери.