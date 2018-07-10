2018-07-10T14:07:50+03:00
В мире

Из пещеры в Таиланде вывели всех детей

Спасательная операция продолжалось почти три дня [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Из пещеры в Таиланде вывели всех детейИз пещеры в Таиланде вывели всех детейФото: REUTERS
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Во вторник, 10 июля, из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде вывели всех 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера, которые более двух недель назад оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.

Как стало известно, группа спасателей с тренером и последним школьником вышла на поверхность в 17:43 по местному времени (13:43 мск), сообщает телеканал Spring News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде пропала целая юношеская футбольная команда и ее тренер. Их поиски продолжались 10 дней. В результате дети были найдены в пещере Кхао Луанг живыми, но ослабевшими от голода. Выяснилось, что в день своего исчезновения школьники зашли в семикилометровую пещеру и из-за внезапного наводнения оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров. От выхода их отделяла затопленная часть подземелья длиной в несколько километров.

А в минувшее воскресенье, 8 июля, началась операция по спасению детей: в пещеру отправилась команда из 18 водолазов. В результате им удалось эвакуировать четверых членов юношеской футбольной команды. На следующий день операция продолжилась: тогда на поверхность вывели еще четверых школьников.

В Таиланде готовятся к финальному этапу спасательной операции.Мир следит за масштабной спасательной операцией в Таиланде.

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