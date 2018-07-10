Спасение детей из пещеры в Таиланде: Маск опубликовал видео операции

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-10T14:20:31+03:00

Ранее стало известно, что всех подростков спасли из затопленной пещеры в Таиланде [видео]

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Бизнесмен и исследователь, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил на своей странице в Instagram видео операции по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. На кадрах видно, как спасатели направляются внутри подземного тоннеля, ведущего из затопленной пещеры.

Ранее стало известно, что все 12 подростков выведены на поверхность из пещеры, где они провели около двух недель. Школьники из юниорской футбольной команды "Лесные вепри" в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они оказались заблокированы в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Операция по спасению школьников началась в воскресенье, 8 июля. Тогда были выведены четверо подростков.

Как сообщила газета "Кхао Сот", созданная компанией Маска "детская" подлодка оказалась бесполезной для спасения детей. Однако премьер Таиланда поблагодарил бизнесмена за искреннее желание помочь в спасении подростков и призвал его инвестировать в программу развития восточного побережья Таиланда "Восточный Коридор".