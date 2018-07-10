2018-07-10T15:32:31+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Украина выразила готовность оплатить штраф хорватского футболиста Вукоевича

В Киеве раздумывают о предложении работы полузащитнику сборной Хорватии, который опубликовал видео с криками "Слава Украине!" [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Огнен Вукоевич в течение пяти лет выступал за киевское "Динамо"Огнен Вукоевич в течение пяти лет выступал за киевское "Динамо"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пришел на одно из заседаний Верховной рады в футболке Ивана Ракитича, футболиста из Хорватии, забившего пенальти сборной России.

«Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины», – заявил Андрей Павелко в эфире телеканала «112.Украина».

Также он подчеркнул, что в том случае, если Огнен решит оспорить вердикт ФИФА, то Федерация футбола Украины будет готова помочь ему, оказав юридическую и общую поддержку. Как передают РИА Новости, Павелко отметил, что сможет разъяснить значение приветствия «Слава Украине!», если потребуется.

Напомним, что после завершения матча Хорватия — Россия в четверьфинале ЧМ-2018, защитник сборной Хорватии Домагой Вида и скаут Огнен Вукоевич, опубликовали видеоролик, на котором они кричат «Слава Украине!». Позже они заявили, что произошедшее было шуткой.

Огнена Вукоевича обвинили в неспортивном поведении и оштрафовали на 15 000 швейцарских франков и выгнали из сборной за рснятый видеоролик.

Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

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