«Он всегда мне нравился»: Трамп может встретиться с Борисом Джонсоном в ходе своего визита в Британию

СЕГОДНЯ 16:42 2018-07-10T16:42:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своих ближайших планах. Так, в рамках своего европейского турне он намерен посетить Великобританию, чтобы провести там переговоры с премьер-министром страны Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. При этом хозяин Белого дома не исключил, что в ходе визита в Соединенное Королевство может встретиться и с бывшим главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

Как признался американский лидер, Борис Джонсон «всегда ему нравился». «Борис Джонсон - мой друг. Он очень, очень добр ко мне, активно поддерживает. И, возможно, мы поговорим с ним, когда я прибуду туда (в королевство)», - цитирует Трампа Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 10 июля, президент США отправляется в продолжительное европейское турне, в ходе которого примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, запланированном на 11-12 июля, а также посетит Великобританию. Переговоры Трампа и Терезы Мэй намечены на 13 июля. Затем же, как ожидается, хозяин Белого дома отправится в Финляндию, чтобы 16 июля встретиться там с российским коллегой Владимиром Путиным.