Хорватский футболист Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины

СЕГОДНЯ 19:01 2018-07-10T19:02:09+03:00

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Член делегации футбольной сборной Хорватии Огнен Вукоевич, отозванный с чемпионата мира 2018 года из-за скандального видео, опубликованного после четвертьфинального матча с Россией, отказался от помощи Федерации футбола Украины (ФФУ), которая ранее предложила возместить хорвату штраф, наложенный на него ФИФА в качестве наказания.

Как заявил экс-игрок хорватской команды, он не намерен «никого втягивать в эту ситуацию», поэтому выплатит штраф сам. При этом Вукоевич поблагодарил всех за поддержку. «Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет», - приводит слова хорвата украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после 1/4 финала ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян в серии пенальти, Огнен Вукоевич опубликовал видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, на котором тот кричит «Слава Украине».