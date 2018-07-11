2018-07-11T14:31:40+03:00
В мире

Британские следователи смогли поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчиной

Ранее предположительно отравленный нервно-паралитическим веществом Чарли Роули пришел в сознание
Денис СУХОВ
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Британские следователи смогли поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчинойБританские следователи смогли поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчинойФото: REUTERS
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Следователям британской полиции удалось коротко переговорить с жителем Эймсбери Чарли Роули, предположительно пострадавшем от отравления нервно-паралитическим веществом.

По данным британских правоохранителей, 4 июля 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были госпитализированы в критическом состоянии в городе Эймсбери. В Скотленд-Ярде уверены, что они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль в соседнем Солсбери.

Вечером 8 июля Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник второй пострадавший — Чарли Роули — пришел в сознание.

«Следователи коротко поговорили с Чарли и намерены поговорить с ним еще в ближайшие дни, пытаясь выяснить и установить, как именно он и Дон оказались заражены нервно-паралитическим веществом», - говорится в сообщении британской полиции.

Также отмечается, что любые контакты с Роули будут осуществляться по согласованию с лечащими врачами.

«Мы не дадим никаких дополнительных комментариев по поводу нашего общения с Чарли», - добавили в Скотленд-Ярде.

Ранее, не дожидаясь итогов расследования и не предоставив каких-либо доказательств, британские власти заявили о причастности Москвы к событиям в Солсбери. Российская сторона категорически отрицает любые обвинения касательно этого инцидента.

Напомним, что оба случая предполагаемого отравления нервно-паралитическими веществами произошли недалеко от секретной британской химлаборатории в Портон-Дауне: Эймсбери располагается от нее в 11 километрах, а Солсбери — в 13.

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