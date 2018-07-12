2018-07-12T19:02:31+03:00
В мире

Захарова назвала «абсурдными» утверждения об отказе России сотрудничать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери

Представитель МИД РФ подчеркнула, что только по «делу Скрипалей» Москва направила Лондону около 60 нот с запросами о предоставлении правовой помощи и проведении совместного расследования
Денис СУХОВ
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Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредставитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Заявления британской стороны об отказе России оказать помощь в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери — «нонсенс и абсурд». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования», - рассказала Захарова.

По ее словам, британские власти оставили все эти запросы без ответа, при этом ситуация подавалась Лондоном таким образом, будто это Россия отказывается от сотрудничества. Захарова пообещала, что в ближайшее время МИД РФ обнародует большую часть упомянутых нот или все эти документы.

Дипломат также выразила надежду, что обстоятельства инцидента в Эймсбери будут «тщательно и добросовестно» расследованы, а виновные — привлечены к ответственности. Тем не менее, некоторые британские политики уже сделали громкие заявления, не дожидаясь расследования. В частности, Захарова упоминула «известного своими провокационными и хамскими заявлениями» министра обороны королевства Гэвина Уильямсона. Последний обвинил Россию в смерти жительницы Эймсбери Дон Стерджес.

«Мы считаем недопустимыми высказывания ряда политиков и журналистов, которые цинично использовали трагическую смерть женщины для продвижения собственных интересов», - подчеркнула в этой связи представитель МИД РФ.

Напомним, по данным британских правоохранителей, 4 июля 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были госпитализированы в критическом состоянии в городе Эймсбери. В Скотленд-Ярде уверены, что они были отравлены тем же токсином, от которого в марте пострадали Сергей и Юлия Скрипаль в соседнем Солсбери.

Вечером 8 июля Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник второй пострадавший — Чарли Роули — пришел в сознание.

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