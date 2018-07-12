Британская полиция сообщила о подозрительном происшествии с мужчиной в Солсбери
Полиция графства Уилтшир предприняла дополнительные меры безопасности в связи с неким «инцидентом» с мужчиной в центре британского города Солсбери. Об этом правоохранители сообщили на своей странице в Твиттер.
Отмечается, что «инцидент» произошел с мужчиной 30 с лишним лет на улице Касл-стрит, неподалеку от ресторана Zizzi, где обедал британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем как они были отравлены нервно-паралитическим токсином.
«Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности», - подчеркивается в сообщении полиции.
При этом местные правоохранители отметили, что никакой опасности для жителей Солсбери нет. Согласно последним заявлениям полиции, оцепление на Касл-стрит уже снято.
«Мы понимаем, что наша реакция на инцидент (на Касл-стрит) могла выглядеть тревожно, но мы надеемся на ваше понимание причин, по которым предпринимаются такие меры предосторожности. Спасибо за спокойствие!», - добавили представители полиции.
Напомним, по данным британских правоохранителей, 4 июля 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были госпитализированы в критическом состоянии в городе Эймсбери. В Скотленд-Ярде уверены, что они отравились тем же токсином, от которого в марте пострадали Сергей и Юлия Скрипаль в соседнем Солсбери.
Вечером 8 июля Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник, 10 июля, второй пострадавший — Чарли Роули — пришел в сознание.