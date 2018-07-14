В МИД РФ высмеяли провальное выступление Порошенко на саммите НАТО
Российское министерство иностранных дел России не смогло пройти мимо нашумевшего выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО и тоже прокомментировало случившееся.
Напомним, что ранее в соцсетях появилась фотография полупустого зала. Оказалось, что столь немногочисленная аудитория пришла на совместную пресс-конференцию украинского лидера и генерального секретаря североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Позже сайт kp.ru опубликовал и видеозапись того самого провального выступления. На кадрах ролика хорошо видно, что речь воодушевленного Порошенко слушают лишь несколько человек, сидящие на самых первых рядах. Остальные же места пусты.
В МИД России посмеялись над неудачей ПорошенкоФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
В Twitter МИД РФ появился отрывок похожей записи. На нем видно, как в момент, когда к политики только подходят к своим микрофонам, из помещения выбегает какая-то женщина.
"При появлении Порошенко и Столтенберга из зала выбежал последний журналист", - гласит надпись в видеоролике.
При этом сам пост дипломаты сопроводили следующим комментарием: "Когда ты что-то делаешь не так".
Запись выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО.