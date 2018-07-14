В МИД РФ высмеяли провальное выступление Порошенко на саммите НАТО

СЕГОДНЯ 21:00 2018-07-14T21:00:44+03:00

Почти все стулья в зале были свободны, и лишь у самой сцены сидели несколько человек Фото: Скриншот с видео

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой с пресс-конференции убегает "последний журналист"

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Российское министерство иностранных дел России не смогло пройти мимо нашумевшего выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО и тоже прокомментировало случившееся.

Напомним, что ранее в соцсетях появилась фотография полупустого зала. Оказалось, что столь немногочисленная аудитория пришла на совместную пресс-конференцию украинского лидера и генерального секретаря североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Позже сайт kp.ru опубликовал и видеозапись того самого провального выступления. На кадрах ролика хорошо видно, что речь воодушевленного Порошенко слушают лишь несколько человек, сидящие на самых первых рядах. Остальные же места пусты.

В МИД России посмеялись над неудачей ПорошенкоФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

В Twitter МИД РФ появился отрывок похожей записи. На нем видно, как в момент, когда к политики только подходят к своим микрофонам, из помещения выбегает какая-то женщина.

"При появлении Порошенко и Столтенберга из зала выбежал последний журналист", - гласит надпись в видеоролике.

При этом сам пост дипломаты сопроводили следующим комментарием: "Когда ты что-то делаешь не так".