2018-07-16T07:54:28+03:00
В мире

Помпео рассказал, от кого зависят отношения США и России

При этом глава Госдепа пообещал, что Вашингтон «продолжит привлекать РФ к ответственности за ее злонамеренные действия»
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео, который будет сопровождать американского лидера на саммите РФ - Соединенные Штаты, запланированном на 16 июля в Хельсинки, рассказал, от кого зависит нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном. Как выяснилось, глава американского внешнеполитического ведомства уверен в том что вопрос налаживания двусторонних отношений зависит только от позиции российской стороны.

«Улучшение отношений с российским правительством было бы полезным для всех, но мяч находится на стороне поля России», - написал Помпео в своем микроблоге Twitter. При этом он пообещал, что Вашингтон «продолжит привлекать РФ к ответственности за ее злонамеренные действия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она пройдет в Президентском дворце. Переговоры должны начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским) и продлиться примерно три часа.

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