Блогеры нашли сотни готовых к бою танков на заброшенной украинской базе

СЕГОДНЯ 09:19 2018-07-17T09:49:04+03:00

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На заброшенной украинской военной базе были обнаружены около 300 танков, приведенных в боевую готовность. Находку сделали сталкеры, которые проникли на территорию объекта в поисках бункеров или бомбоубежища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660495" frameborder="0"></iframe> Сталкеры нашли готовые к бою танки на заброшенной базе на Украине.

Судя по снятым блогерами кадрам, помимо старых советских боевых машин на базе находятся также десять "новых" Т-64 и грузовой автомобиль для их транспортировки. Все танки опломбированы и готовы к бою.

На танках диггеры обнаружили свеженанесенную украинскую символикуФото: скриншот с видео

Где именно находится этот военный объект, авторы YouTube-канала Dima Total не сообщают, однако за время пребывания там сталкеры не встретили ни одного человека.

Напомним, что в настоящее время украинская армия имеет на вооружении, в основном, именно советские танки, поскольку отечественные разработки не отвечают современным реалиям и не имеют перспектив. Такую позицию высказывали даже в самом Киеве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на состоявшихся недавно в Германии международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 украинская команда заняла последнее место. Новые танки "Оплот" сломались в первый же день турнира.

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