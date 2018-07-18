Российских дипломатов к задержанной в США Марии Бутиной пока не пускают

СЕГОДНЯ 02:03 2018-07-18T03:04:52+03:00

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что все материалы по делу нашей соотечественницы засекречены

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Американские власти пока не пускают российских дипломатов к нашей соотечественнице Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило посольство России в США на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что российское диппредставительство «все еще добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной», однако «до настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было». Отмечается, что материалы судебного дела засекречены, а интересы россиянки в суде представляет квалифицированный адвокат.

«Посольство продолжит отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами», - подчеркивают в дипмиссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана 15 июля по подозрению в шпионаже в пользу России, её обвиняют в «сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции».

По версии Минюста США, девушка якобы использовала личные отношения с неким гражданином Соединенных Штатов, чьё имя не называется, «имеющим влияние на американскую политику». Бутина помещена под стражу, а слушания по ее делу в суде округа Колумбия назначены на 18 июля, посольство России в США планирует отправить на заседание своего представителя.