2018-07-19T06:30:42+03:00
В мире

Браудер потрясен: Белый дом не исключил его выдачи России

Британский инвестор считает «чудовищной» саму мысль о том, что Трамп готов обсуждать такую возможность со своей командой
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Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям БраудерОснователь британского фонда Hermitage Capital Уильям БраудерФото: EAST NEWS
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Глава и основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого в России заочно приговорили к девяти годам за финансовые махинации, назвал «чудовищной» саму идею того, что президент США готов обсуждать его выдачу Москве.

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