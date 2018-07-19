Браудер потрясен: Белый дом не исключил его выдачи России
Британский инвестор считает «чудовищной» саму мысль о том, что Трамп готов обсуждать такую возможность со своей командой
Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям БраудерФото: EAST NEWS
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Глава и основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого в России заочно приговорили к девяти годам за финансовые махинации, назвал «чудовищной» саму идею того, что президент США готов обсуждать его выдачу Москве.