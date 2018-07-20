Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт на $500 млрд‍

СЕГОДНЯ 15:26 2018-07-20T15:26:02+03:00

Введение таких мер возможно в случае, если Пекин не изменит свою торговую политику

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности ввести повышенные пошлины на все импортируемые из Китая товары. Речь идет об объеме продукции на сумму более 500 млрд долларов.

Такой способ экономического давления может быть использован в случае, если Пекин не изменит свою торговую политику в отношении Вашингтона.

Трамп напомнил, что сначала он ввел импортные пошлины на китайские товары на сумму в 50 млрд долларов, чтобы сократить торговый дефицит, но власти республики решили ответить зеркальными мерами. На фоне этого американский лидер готов полностью обесценить поставки продукции из "поднебесной", введя налоги на 500 млрд долларов (это почти полный объем импорта из КНР в США).

"Я не хочу, чтобы они боялись. Я хочу, чтобы они поступали правильно. Мне очень нравится председатель Си Цзиньпин, но все это было очень несправедливо", - сказал хозяин Белого дома телеканалу CNBC.

Напомним, что сейчас торговый дефицит между КНР и США составляет 337 млрд долларов. Весной 2018-го Трамп твердо решил сократить его и в результате ввел сборы на импорт стали и алюминия, ограничил инвестирование, а также анонсировал введение 25% пошлин на ряд товаров.

В ответ Пекин установил повышенные сборы на 128 американских товаров и решил разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, передает сайт kp.ru.

Трамп, в свою очередь, поручил подготовить список китайской продукции на сумму в 200 млрд долларов, чтобы затем при необходимости ввести в отношении нее дополнительные 10-процентные пошлины.