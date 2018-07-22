2018-07-22T06:36:00+03:00
Политика

Великобритания отказывается платить ЕС отступные без торгового соглашения

Лондон требует от Брюсселя исполнения своих обязательств по сделке
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Доминик РаабМинистр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Доминик РаабФото: REUTERS
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Великобритания не станет выплачивать Евросоюзу отступные в размере 39 миллиардов фунтов (51 млрд долларов), если не сможет договориться с объединением о заключении торгового соглашения. Такое заявление сделал британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Он подчеркнул, что статья 50 Договора о ЕС, описывающая процедуру выхода из состава сообщества, требует, чтобы параллельно с прогрессом в переговорах о выходе из Евросоюза, успешно продвигались и переговоры по параметрам отношений сторон в будущем.

«Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая - нет. Так что я думаю, что мы должны дать четко понять, что между двумя положениями есть зависимость», - подчеркнул Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph.

Британское правительство на прошлой неделе предложило, чтобы после Brexit страна продолжила сотрудничать с Евросоюзом на выгодных условиях. Однако этот план вызвал оптимизма в ЕС. Брюсселю не понравилась идея взимать на британских границах таможенные пошлины на товары, направляющиеся из третьих стран в Евросоюз.

Рааб отметил, что у Лондона есть 12 недель до октября, после чего у правительства королевства будет крайне мало времени для заключения сделки. Переговоры должны быть завершены уже через три месяца, чтобы у национальных парламентов было полгода для одобрения соглашения.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 8 июля предшественник Рааба, Дэвид Дэвис ушел в отставку после того, как в пятницу после ожесточенных споров в правительстве, члены кабинета министров проголосовали за «мягкий вариант» Brexit. Вслед за ним покинул свой пост глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон.

За два дня до этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить их в отсавку, если они попытаются сорвать плавный план по выходу из страны Евросоюза.

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