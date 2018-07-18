Против задержанной в США Марии Бутиной выдвинули новое обвинение

СЕГОДНЯ 03:11 2018-07-18T03:34:33+03:00

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В деле задержанной в Вашингтоне по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной появилось новое обвинение: к «сговору с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась «работа иностранным агентом без регистрации». Это увеличивает тяжесть «преступлений» нашей соотечественницы, а значит, ей может грозить более длительный срок заключения. Разумеется, если суд признает Марию виновной.

По версии Минюста США, девушка с 2015 года и как минимум до февраля 2017-го работала по распоряжению некого находящегося под американскими санкциями «высокопоставленного официального лица российского правительства». Как утверждают в ведомстве, она пыталась продвигать интересы России «используя личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», передает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.

Между тем, как ранее писал kp.ru, российским дипломатам пока не удалось добиться встречи с Бутиной. Слушания по ее делу в суде округа Колумбия назначены на 18 июля, посольство России в США планирует отправить на заседание своего представителя.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отрицает все обвинения в ее адрес, утверждая, что его подзащитная не является иностранным агентом, мало того – она добровольно дала показания в сенатском спецкомитете по разведке, предоставив ему все запрашиваемые документы.