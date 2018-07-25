Отравленный в Эймсбери мужчина не помнит, где нашел флакон с ядом

СЕГОДНЯ 08:43 2018-07-25T08:43:45+03:00

Чарльз Роули просто подобрал коробку с веществом на улице, а после подарил ее своей подруге в качестве духов

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Пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери Чарльз Роули не может вспомнить, где именно нашел емкость с ядом, однако он точно знает, что сам передал этот зараженный контейнер своей подруге Дон Стерджесс.

По словам 45-летнего мужчины, коробка на протяжении нескольких дней лежала у него дома, и лишь потом он подарил ее своей возлюбленной, думая, что внутри находятся духи. В то же время, сам пострадавший признается, что "маслянистая субстанция" во флаконе по запаху была совсем не была похожа на парфюм.

"Думаю, что где-то через 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что чувствует себя странно и ей нужно полежать в ванне", - приводит телеканал ITV слова британца.

Напомним, что Дон Стерджесс и Чарльз Роули были обнаружены в своем собственном доме с признаками отравлениями еще в конце июня, а 8 июля женщина скончалась в больнице. Именно в ее организме была обнаружены наибольшая концентрация яда. Мужчина же пришел в сознание на следующий день.

Позже в ходе расследования британские правоохранители нашли в доме Роули флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество. Вероятнее всего, Стерджес сама нанесла яд на себе запястья, передает сайт kp.ru.