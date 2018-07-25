2018-07-25T11:18:23+03:00
Происшествия

В отношении главы НПО им. Лавочкина возбуждено уголовное дело

Сергей Лемешевский подозревается в хищении средств в особо крупном размере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следователи проводят обыски в домах подозреваемых и их офисахСледователи проводят обыски в домах подозреваемых и их офисахФото: Кирилл ЧАЩИН
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении генерального директора научно-производственного объединения имени Лавочкина Сергея Лемешевского, который уже подал в отставку со 2 августа. Такое заявление сделали в пресс-службе Роскосмоса.

В корпорации подчеркнули, что исполняющим обязанности главы предприятия временно назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Между тем, помимо Лемешевского по данному уголовному делу проходит также руководитель Дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что ни Лемешевскому, ни Аверьяновой мера пресечения пока не избрана. Оба фигуранта дела находятся на свободе. В настоящий момент проводятся следственные действия, в том числе, обыски по месту жительства подозреваемых и на предприятии.

Роскосмос оказывает правоохранителям все необходимое содействие. Так, уже сейчас начата проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности НПО им. Лавочкина, итоговые результаты которой будут переданы следствию. Кроме того, проводятся дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий.

Напомним, что ранее сотрудники ФСБ нагрянули в ЦНИИмаш и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона с обысками. После стало известно о задержании 74-летнего сотрудника института Виктора Кудрявцева, которого подозревают в госизмене, в частности. в передаче секретных сведений одной из стран НАТО, передает сайт kp.ru.

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