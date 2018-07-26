Стало известно имя сбившей сирийский самолет женщины

СЕГОДНЯ 07:18 2018-07-26T07:18:47+03:00

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Израильские СМИ узнали, кто в минувший вторник, 24 июля, сбил сирийский военный самолет Су-22. По некоторым данным, воздушное судно было атаковано противоракетным комплексом Patriot 138-го батальона Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля под командованием капитана Ор Нааман.

Причем, как стало известно, примерно за пару недель до произошедшего капитан также руководила операцией по перехвату сирийского беспилотника, который в результате был сбит к югу от Тивериадского озера, пишет издание The Jerusalem Post.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее армия обороны Израиля объявила о том, что сбила двумя ракетами Patriot проникший в воздушное пространство еврейского государства сирийский истребитель «Сухой». По последним данным, пилот, управлявший воздушным судном, погиб. Причем в Дамаске заверяют, что самолет не пересекал сирийско-израильскую границу.