2018-08-03T14:15:06+03:00
Политика

Захарова рассказала, что в США Бутину содержат как опасную преступницу

Россиянка помещена в одиночную тюремную камеру, у входа в которую постоянно дежурят наблюдатели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина содержится в холодной одиночной камере, за входом в которую ведется постоянное наблюдение. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что на днях сотрудникам посольства России в Вашингтоне удалось посетить 29-летнюю девушку в следственном изоляторе и оценить условия ее содержания.

"Выяснили, что условия содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего. <...> Отношение к ней - как к опасному преступнику. Она помещена в одиночную камеру. Находится под круглосуточным надзором", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, дежурящие у входа в камеру надзиратели неоднократно врывались в камеру россиянки ночью, включали свет и мешали девушке спать. Кроме того, в помещении, где содержится обвиняемая, очень холодно, а рацион питания скудный. Также Марии запрещено гулять на открытом воздухе, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 июля американские власти обвинили россиянку Бутину в шпионаже, "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения.

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