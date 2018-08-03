Водитель убитых в ЦАР журналистов уверяет, что они понимали язык нападавших

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-03T14:34:07+03:00

За что именно погибли россияне, до сих пор точно неизвестно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам сбежавшего с места преступления мужчины, речь боевиков не была похожа ни на французский, ни на местный язык

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Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали язык, на котором говорили напавшие на них боевики. Такое заявление сделал единственный выживший свидетель преступления - водитель автомобиля, на котором наши соотечественники передвигались по ЦАР.

По словам мужчины, речь нападавших не была похожа ни на французский, ни на местный язык, однако россияне могли ее понимать.

Еще одна странность заключается в том, что сами местные жители считают это убийство не похожим на преступления, обычно совершаемое боевиками. По некоторым данным, нападавшие искали не только деньги, но и "что-то еще".

Как сообщает портал Corbeau News со ссылкой на свои источники, "приоритетной целью" боевиков был лишь один из трех журналистов, самый "большой и мускулистый". Так, один из налетчиков якобы хотел проверить его карманы, но встретился с сопротивлением. Тогда и было совершено первое убийство.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в Африке 31 июля. По предварительной версии, целью нападения на наших соотечественников было ограбление, поскольку они везли с собой дорогостоящую аппаратуру, да и сам автомобиль мог интересовать злоумышленников.

На данный момент к расследованию убийства журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Тела убитых россиян будут отправлены на родину уже вечером 3 августа.