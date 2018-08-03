Торговая война продолжается: Китай введет новые пошлины на товары из США

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-03T17:00:22+03:00

Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на $60 млрд Фото: REUTERS

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Государственный совет КНР решил принять ответные меры на увеличение Соединенными Штатами пошлин на импорт китайских товаров и утвердил новый перечень повышенных сборов на ряд американских товаров. Общая стоимость такой продукции оценивается в 60 млрд долларов. Такое заявление сделали в министерстве финансов республики.

"В отношении 2493 наименований продукции тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов - до 20%, на 974 наименований - до 10%, на 662 пункта - до 5%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что самые большие сборы будут предусматриваться для сельскохозяйственной продукции, химических веществ, косметики, кожаной продукции, древесины и изделий из нее, а также для ряда тканей, драгоценностей и изделий из металлов.

Пошлины в размере 20% предлагается распространять на произведенные в США напитки, консервы, мед, мучные изделия, отдельную категорию изделий из бумаги, производственное оборудование, компьютеры, музыкальные инструменты, рыбацкие принадлежности, антиквариат и др.

Повышение ставки до 10% коснется ввоза животных, мясной и резиновой продукции, проволоки и металлических изделий, а также спортивного оборудования.

Напомним, что в июне этого года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. В КНР выразили протест и назвали такие меры нарушением норм Всемирной торговой организации.

В ответ с 6 июля Пекин ввел 25-процентные пошлины на американские товары на 34 млрд долларов, а Вашингтон пригрозил увеличить сборы с ряда китайских товаров и услуг объемом 200 млрд долларов до 25% с запланированных ранее 10%, передает сайт kp.ru.