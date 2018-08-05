Трамп: Рынок Китая упал на 27%, пошлины работают даже лучше, чем ожидалось

СЕГОДНЯ 00:35 2018-08-05T00:53:48+03:00

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Введенные Белым домом пошлины на импорт китайских товаров «работают» на благо Соединенных Штатов даже лучше, чем ожидалось. Такой радостью поделился со своими подписчиками в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

«Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры», - написал он.

«Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо, и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих ужасных торговых соглашений. Америка прежде всего...» - добавил Трамп.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, «торговая война» Вашингтона с Пекином началась с того, что Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия, а потом — на товары из Китая. В Поднебесной возмутились, назвав это нарушением норм Всемирной торговой организации, и в ответ ввели 25-процентные пошлины на американские товары на 34 миллиарда долларов. США пригрозили увеличить сборы с китайской продукции на сумму в 200 миллиардов долларов с обещанных 10% до 25%.