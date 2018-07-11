США хотят обложить пошлинами товары из Китая еще на $200 млрд

СЕГОДНЯ 04:57 2018-07-11T06:05:18+03:00

Белый дом намерен пойти на такой шаг из-за того, что Пекин, по мнению Вашингтона, не меняет свою «несправедливую торговую практику»

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Несмотря на то, что Вашингтон и Пекин договорились избегать «торговых войн», Белый дом намерен обложить 10-процентными пошлинами китайские товары еще на 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, объяснив такое решение американской администрации нежеланием Китая «изменить несправедливую торговую практику».

«Это должный ответ в соответствии с действующим законодательством, призванный прекратить наносящую ущерб США торговую политику Китая», - заявил он.

Лайтхайзер напомнил, что в минувшую пятницу вступило в силу решение президента Дональда Трампа о введении ввозной пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. Позже Белый дом пообещал объявить о сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму 16 миллиардов долларов, Пекин в ответ ввел пошлины на ввозимые из США товары на общую сумму 34 миллиарда долларов и пригрозил добавить в этот список американские товары еще на 16 миллиардов.

Именно поэтому, отметил Лайтхайзер, «реагируя на ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику», президент Трамп и распорядился расширить список облагаемых пошлинами китайских товаров. Их список обещают обнародовать «в ближайшие несколько дней», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на днях Пекин пожаловался на американские пошлины во Всемирную торговую организацию. Правда, Трамп считает, что ВТО Штатам не указ.