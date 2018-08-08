2018-08-08T10:18:52+03:00
Политика

Доступ к документам по делу россиянки Марии Бутиной будет ограничен

Сторона защиты согласилась на засекречивание материалов, предоставляемых властями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Защита обвиняемой в шпионаже россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения об ограничении доступа к материалам дела, предоставляемым властями. Такое заявление сделал адвокат девушки Роберт Дрисколл.

"Мы согласились на ордер об ограниченном доступе. Он будет представлен через день-другой и подписан судьей. Он распространяется на документы, предоставленные нам властями", — сказал юрист.

По его словам, данные документы будут представлены во время судебных слушаний. Речь идет о примерно 12 терабайтах данных. Их засекречивание необходимо в рамках обеспечения защиты расследования, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские прокуроры и адвокат Бутиной только недавно получили возможность ознакомиться со стенограммой ее допроса. Им пять же поставили условие неразглашения информации.

Напомним, Мария Бутина обвиняется властями США в шпионаже, "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента без уведомления соответствующий органов. В настоящий момент девушка содержится в холодной одиночной камере следственного изолятора. При этом относятся к ней как к опасной преступнице. Так, за входом в камеру ведется постоянное наблюдение, а прогулки на открытом воздухе запрещены.

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